21 Mart’tan bu yana 38 milyon ton petrol dışı ürün ihraç edilmiştir

Mir Eşrafi, Erak kentinde yaptığı açıklamada, bu dönem zarfından ithal edilen malların ağırlığının 13 milyon tonu aşkın olduğunu ve bunun 10 milyon tonunun temel maddelerden oluştuğunu ve piyasayı tanzim için ithal edildiğini söyledi.

Yabancı ülkelerin ihracatta başarılı olma sebeplerinden birinin kanunların sadeleştirmesi olduğunu ifade eden Mir Eşrafi, bu konuda İran’da bazı sorunlar olduğunu ve giderilmesi gerektiğini söyledi.

İthalat ve ihracatçıların etkili kanunlara ihtiyaç duyduklarını belirten Mir Eşrafi, zor kanunların dış ticaret önünde engeller oluşturduğunu söyledi.

Mir Eşrafi, ihracat miktarından 2.7 milyon tonluk kısmının Avrasya bölgesine yapıldığını belirterek, bu piyasanın yüksek kapasiteye sahip olduğunu ve İranlı ihracatçıların buralara yönelebileceklerini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012