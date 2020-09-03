General Hatemi: Milli sanayin 38 bin parçası silahlı kuvvetler tarafından üretilmektedir

‘’ Parça Yapımı’’ isimli serginin açılışında konuçan General Hatemi, silahlı kuvvetlerinin askeri ve sivil alanda parçalar ürettiğini belirtti.

Düşmanın İran’a darbe vurmak için çok çaba sarf ettiğini ve bunlardan birinin da İran fabrikalarının atıl durumda bırakılması olduğunu ifade eden General Hatemi, ‘’ Düşman bu yönde çeşitli parçaları satmamaktı. Ülkede ciddi olarak yapılan işlerden biri çeşitli sanayi dalları için parça temin etmekti ve savunma bakanlığı en başta ambargoya uygulanan kurumlardan olduğundan bu yönde öncüdür. ‘’ dedi.

İran savunma sanayinde 38 bin parça üretildiğini ve bu sergide iki bininin sergilendiğini ifade eden General Hatemi, sadece son bir yılda üretilen 4 bin parça ile 200 milyon dolar döviz tasarrufunun sağlandığını söyledi.

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2012