Zarif, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısına uyguladığı ambargo sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif mesajında, ‘’ ABD Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısına ambargo uygulamıştır. Bu kişilere uygulanan ambargo ile başladı, daha sonra küçük, ortak ve büyük güçlere uygulama ile şiddetlendi ve şimdi de uluslararası kişilere uygulanmaktadır. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Bu sonu gelmeyen deliliğe son vermenin tek yolu Amerika’nın isteklerini kabul etmeyi durdurmaktır. Amerika’nın kızgınlığından korkmak için teslim olmak sadece iştahını kabartır. ‘’ diye yazdı.

ABD dışişleri bakanı Pompeo dün Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısına ambargo uyguladıklarını belirterek, bu makama destek veren hakiki veya hukuki kişilere de ceza uygulayacaklarını söyledi.

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