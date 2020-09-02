İran radarlarının menzili üç bin kilometre’ye ulaşmaktadır

Hava Savunma Gücü dolayısıyla bir konuma yapan General Şirzai, kutsal savaş zamanında İran’ın 25 km’lik radarlara sahip olmak istediğini fakat günümüzde İran radarlarının menzilinin 3 bin km’ye ulaştığını söyledi.

Yabancıların onlarca yıl içinde gençlere bir şey yapamazlar düşüncesini yerleştirdiğini fakat İslam İnkılabı sorası bu düşüncenin değiştiğini ifade eden Şirazi, devrimle birlikte ambargoları başladığını söyledi.

Şirazi, İslami düzen kapasitesinin eşsiz kapasite olduğunu ve bunun kullanılması gerektiğini belirtti.

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2012