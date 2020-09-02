2 Eyl 2020 21:14
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News Code: 84025037
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İran radarlarının menzili üç bin kilometre’ye ulaşmaktadır

İran radarlarının menzili üç bin kilometre’ye ulaşmaktadır

Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi ve Silahlı Kuvvetleri Komutanının Özel Kalemi General Mohammad Şirazi, İran radarlarının menzilinin 3 bin km’ye ulaştığını söyledi.

Hava Savunma Gücü dolayısıyla bir konuma yapan General Şirzai, kutsal savaş zamanında İran’ın 25 km’lik radarlara sahip olmak istediğini fakat günümüzde İran radarlarının menzilinin 3 bin km’ye ulaştığını söyledi.

Yabancıların onlarca yıl içinde gençlere bir şey yapamazlar düşüncesini yerleştirdiğini fakat İslam İnkılabı sorası bu düşüncenin değiştiğini ifade eden Şirazi, devrimle birlikte ambargoları başladığını söyledi.

Şirazi, İslami düzen kapasitesinin eşsiz kapasite olduğunu ve bunun kullanılması gerektiğini belirtti.

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