Son 5 ayda sanayi ve maden alanında 850 milyon dolar yabancı yatırım onaylandı

İran Sanayi ve Maden Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 5 ayında tüm sanayi dallarında 2.4 milyar dolar yabancı yatırım projesinin onaylandığı ve bunların içinde sanayi ve maden alanındaki proje yüzde 26’yı oluşturmaktadır.

Sanayi ve maden alanındaki 49 projenin 21 projesi yüzde 100 yabancı yatırımla, 24 proje yerli ortaklarla birlikte ve 4 proje de BOT yöntemiyle olmaktadır.

Bu dönem içinde en büyük yatırım mitarı kimyasal maddelerin üretimi ( 405 milyon dolar), temel metaller üretimi (45 milyon dolar), gıda ve içecekler (32 milyon dolar) makine ve teçhizat üretimi ( 26 milyon dolar) olarak izin verilmiştir.

Onaylanan yatırımcı 4 ülke sırası ile Almanya (341 milyon dolar), BAE (54 milyon dolar), Çin (32 milyon dolar) ve Türkiye (30 milyon dolar) yer almaktadır.

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2012