Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Dalaho kombine çevrim santrali 2. gaz ünitesi yarın açılacak

Enerji Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, yüzde 56 randıman ile faaliyete başlayacak F sınıfı enerji santrali inşaatı, ülkenin batısında elektrik üretimi, bölgede elektrik tüketim ihtiyacını karşılamak ve komşu ülkelere elektrik ihracatı gibi amaçlara ulaşmayı hedefliyor.

310 megavatlık 2 gaz ünitesi ve 293 megavatlık bir buhar ünitesinden oluşan toplam 913 megavat kapasiteli bu santralin buhar biriminin de Yaz 2021'de tamamlanması beklenmektedir.

Dalaho santralinin inşası ile 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye ise dolaylı olarak istihdam imkanı sağlanması amaçlanmakta ve santral personelinin yüzde 90'ı yerlilerden seçilecek.

Kirmanşah-İslamabad Otoyolu'nun 60. kilometresinde yer alan bu santralin bir ünitesi Aralık 2019'da dönemin İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani'nin katıldığı törenle faaliyete başlamıştı.

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