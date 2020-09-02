2 Eyl 2020 16:00
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News Code: 84024662
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Dalaho kombine çevrim santrali 2. gaz ünitesi yarın açılacak

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Dalaho kombine çevrim santrali 2. gaz ünitesi yarın açılacak

Kirmanşah, İRNA- Her Hafta İran A-B-C Kampanyası kapsamında Dalaho şehrinde 109 milyon avro yatırımla kombine çevrim santrali 2. gaz ünitesi yarın Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılacağı törenle açılacak.

Enerji Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, yüzde 56 randıman ile faaliyete başlayacak F sınıfı enerji santrali inşaatı, ülkenin batısında elektrik üretimi, bölgede elektrik tüketim ihtiyacını karşılamak ve komşu ülkelere elektrik ihracatı gibi amaçlara ulaşmayı hedefliyor.

310 megavatlık 2 gaz ünitesi ve 293 megavatlık bir buhar ünitesinden oluşan toplam 913 megavat kapasiteli bu santralin buhar biriminin de Yaz 2021'de tamamlanması beklenmektedir.

Dalaho santralinin inşası ile 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye ise dolaylı olarak istihdam imkanı sağlanması amaçlanmakta ve santral personelinin yüzde 90'ı yerlilerden seçilecek.

Kirmanşah-İslamabad Otoyolu'nun 60. kilometresinde yer alan bu santralin bir ünitesi Aralık 2019'da dönemin İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani'nin katıldığı törenle faaliyete başlamıştı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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