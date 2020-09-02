Düşmanın çabalarını sonuçsuz bırakmak için tüm zamanımızı ayırdık

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, düzenlediği basın toplantısında konuşan Zarif, 'Trump rejimi ile Siyonistlerin İran'a karşı ekonomik, siyasi ve güvenlik baskılarını var güçleriyle artırdığı bu koşullarda Ben ve Dışişleri Bakanlığı ile İran'ın yurt dışındaki temsilciliklerinde çalışan meslektaşlarımız, gece gündüz demeden Trump rejimi ve Siyonistlerin çabalarını boşa çıkarmak için tüm zamanımızı ayırmış durumdayız' diye konuştu.

Zarif konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Ben ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki emslektaşlarımız, ülkemizin bayrağının İran'ın dünya genelindeki büyükelçilik ve tesmciliklerin dalgalanması için hiçbir adımı atmaktan çekinmedik. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nde aktif bir diplomasiyi devreye sokararak ABD ve kuyruğunda gidenlerin gözüne bir diken gibi batmaktayız.

Güvenlik Konseyi'nde eşi görülmemiş 3 diplomatik başarı, Dışişleri Bakanlığı'nın geçen birkaç hafta içerisinde İran halkına sunduğu küçük hediyelerdir.

Bu zorlu yolda uygun araçların gerekmesine rağmen hiçbir çabayı göstermekten geri durmayız ve ulusal çıkarlarımızı temin etmek için elimizden geleni yapacağız.'

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