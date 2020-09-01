Irakçi: KOEP üyesi ülkeler Amerika’yı KOEP ortağı olarak görmemekteler

Irakçi, 16. KOEP Ortak Komisyonu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, KOEP üyesi ülkelerin ABD’nin maşa mekanizmasından yararlanma çabasının etkisiz olacağını düşündüklerini söyledi.

Irakçi, KOEP üyesi ülkelerin tamamının görüşünün bu doğrultuda olduğunu ve bunun dünya ülkelerine önemli bir mesaj olduğunu belirterek, bu tutumun dünya ülkelerinin çoğunun görüşünde oluşturduğunu ve BM Güvenlik Konseyinde de bu yönde olduğunu söyledi.

Oturumda tüm üyelerin KOEP’in diplomasinin büyük zaferi olduğunu ve korunnması gerektiğini belirttiklerini ifade eden Irakçi, KOEP’e taraf ülkelerin anlaşmanın uygulanmasını istediklerini ve İran’ın taahhütlerini azaltması yönünde taraflar arasında ihtilaflar olduğunu söyledi.

KOEP üyesi ülkeler ve dünya kamuoyunun ABD’nin tek taraflı politikalarından ve çoğulculukla uluslararası kurumları zayıflatılmasına karşı olduklarını ifade eden Irakçi, üyelerin Amerika’nın iradesini tahmil etmemesi için hemfikir olduğunu söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi ile görüşmesine değinen Irakçi, İran ve Ajans arasında yeni anlayış oluştuğunu belirterek, iki taraf arasındaki sorunun hızlı şekilde çözülerek ilişkilerin normalleşmesini temenni etti.

Nükleer Anlaşma 16. Ortak Komisyon Toplantısı bugün İran ve 4+1 grubu üyelerinin dışişleri bakanlıklarından gelen heyetlerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlendi.

Rutin toplantı olan bugünkü oturumu, Amerika’nın İran aleyhindeki BM ambargolarını geri getirmesinden dolayı önemli bir toplantıydı.

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2012