2 Eyl 2020 01:14
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Schmid: KOEP üyelerinnin anlaşmanın korunması için birliği önemlidir

Schmid: KOEP üyelerinnin anlaşmanın korunması için birliği önemlidir

Tahhran, IRNA- AB Dış Politika Komiseri Yardımcısı Bayan Helga Schmid, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 16. Ortak Komisyonu sonrası anlaşmaya taraf ortakların birliğinin anlaşmanın korunması için önemli olduğunu belirtti.

Schmid, toplantı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Schmid, KOEP’in tüm sorunlara rağmen tam uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.

Schmid bugün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ile birlikte Ortak Komisyonun başkanlığını yürüttü.

Nükleer Anlaşma 16. Ortak Komisyon Toplantısı bugün İran ve 4+1 grubu üyelerinin dışişleri bakanlıklarından gelen heyetlerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlendi.

Rutin toplantı olan bugünkü oturumu, Amerika’nın İran aleyhindeki BM ambargolarını geri getirmesinden dolayı önemli bir toplantıydı.

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