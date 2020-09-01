1 Eyl 2020 14:54
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News Code: 84023232
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İran icadı rüzgr türbinine Kanada uluslararası yarışmalarından altın madalya

İran icadı rüzgr türbinine Kanada uluslararası yarışmalarından altın madalya

Kerec, İRNA- İran'ın Elburz ilinde yaşayan ve dört kişiden oluşan grubun icat ettiği karma rüzgar türbini projesi, Kanada'da düzenlenen 5. Uluslararası İcat Yarışmaları'nda altın madalya ile birlikte Özel Ödül'e değer görüldü.

Mahmud İsmaili Ümitvar, Şehram Acırlı, Hasan Abidi Rahmanlı ve Muhsin Tevekküli'den oluşan bu mucitlerin icat ettiği rüzgar türbini projesi, Şubat 2020'de tescil edildikten sonra 29 Ağustos 2020'de Kanada'da gerçekleşen 5. Uluslararası İcat Yarışmaları'nda altın madalya ve Özel Ödül sahibi oldu.

Kanada'nın Toronto kentinde Uluslararası Mucitler Federasyonu ve Sınai Mülkiyet Derneği'nce düzenlenen bu yarışmalara 60 ülkeden 300 proje, tıp, tarım, makine, bilgisayar, enerji ve inşaat alanında madalya için yarıştı.

Yarışmalar korona salgıın nedeniyle çevrim içi şekilde düzenlendi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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