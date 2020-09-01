Amerikan liderlerinin yüzlerinde çaresizlik belirtileri görülüyor

Basın toplanısında konuşan Rabii, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Amerikan tarihindeki en başarısız Dışişleri Bakanı olmasının tesadüf olmadığına işaret ederek, 'ABD Amerika, maksimum deneyim baskısının başarısız olduğunu bilmeli ve Ve bu yeni manevra bizim için yeni bir şey değil. ABD rejimi, Güvenlik Konseyi'nin araçlarını kötüye kullanmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde kullanabileceği yeni bir yaptırım aracı yok’dedi.

Rabii, Birleşik Arap Emirlikleri ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilere değinen ‘BAE hükümetinin Siyonist rejimi bölgeye getirme hareketini tehdit eylemi olarak nitelendiriyoruz. Güvenlik sorunlarında bu mevcudiyetin neden olduğu herhangi bir tehdidi izler ve araştırırız ve bu bizim için kabul edilebilir değildir ve bu varlığın yarattığı tehdide tahammül etmeyeceğiz’ifadesini kullandı.

Rabii, Avrupa ülkelerinin tetikleme mekanizmasına olası katılımına İran'ın tepkisine ilişkin bir soruya yanıt olarak, ‘Tetik mekanizması veya mekanizmayı (Snapback) sahte bir kelimedir’diye belirtti.

İslami Şura Meclisi kararına göre, İran İslam Cumhuriyeti'nin 2231 sayılı Karar ve nükleer anlaşmasının herhangi bir ihlaline cevabına ilişkin karar, zamanı geldiğinde kabul edilecek olan Milli Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğundadır.

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