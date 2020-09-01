İran, Milletler Voleybol Ligi'nin 4. haftasına evsahipliği yapacak

Uluslararası Voleybol Federasyonu, 2021 Milletler Voleybol Ligi programını açıkladı. Buna göre İran'ın 4-6 Haziran 2021 tarihleri ​​arasında turnuvanın dördüncü haftasına ev sahipliği yapacağı belirlendi.

Bu yarışmalar kadınlar bölümünde 11 Mayıs ve erkekler bölümünde 14 Mayıs 2021 yılında başlayacak.

Yarışmanın her bölümünde 16 takım var ve beş hafta içinde dörtlü gruplar halinde yarışacaklar.Yarışmalar periyodik olarak yapılacak ve son olarak yarışmaların ilk beş takımı final etabının evsahibi ile birlikte yarışmaların bir sonraki turuna gidecek.

Kadınlar bölümünün final etabına Çin ev sahipliği yapacak ve erkekler bölümünün son etabı ise 23-27 Temmuz tarihleri ​​arasında İtalya'da gerçekleşecek.

2020 Milletler Voleybol Ligi , dünyada korona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

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