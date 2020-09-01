Petrol endüstrisine 10 milyar dolardan fazla yatırım

Bu arada 17 petrokimya projesinin işletilmesi, bu yılı petrokimya endüstrisinin "Altın Yılı" olarak da anılmasını sağladı, çünkü bu projeleri kullanarak, İran'ın petrokimya üretimi ve 2021 yılın sonunda petrokimya endüstrisinin ikinci sıçramasını gerçekleştirmesi, bu sektördeki üretim kapasitesi yılda 100 milyon tona, geliri ise 25 milyar dolara ulaşıyor.

Geçen hafta başlatılan bir başka proje, İran Ulusal Doğalgaz Şirketi'nin Altıncı ve dokuzuncu gaz nakil boru hatları ve 5 basınç artırma istasyonu ve sevk merkezi idi. 1.1 milyar avroluk kısmı özel sektör tarafından sağlanan 3.1 milyar avroluk yatırımla gerçekleştirildi.

Ülkede şu anda 10 adet ulusal gaz boru hattı bulunmaktadır ve 11. boru hattının inşaatı devam etmektedir.

Üretim sıçramasının yaşandığı yıla denk gelen ve 45 milyon dolar yatırım yapmak,İmam Humeyni (r.a) Şazend rafinerisinde yıllık 50 bin ton normal hekzan üretilecek Bu ürünün bugüne kadar yurt dışından ithal edildiği göz önüne alındığında ülkeye yıllık 30 milyon dolarlık tasarruf getirecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489