Ruhani: Nijerya, Amerika’nın tek yönlü politikalarını kullanmak için BM Güvenlik Konseyini kullanacağına izin vermeyecek

Ruhani, Nijer’de korona ile mücadele konusundaki başarılarına değinerek, İran’ın da bu konuda başarılı tecrübeleri olduğunu ve bunları dost ve Müslüman Nijer ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Nijer’in Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) ve BM Güvenlik Konseyinin 2231 nou kararına her zaman destek vermesini takdir eden Ruhani, ‘’ Günümüz dünyasındaki bir çok konunun kökeninde bazı ülkelerin uluslararası kurumları suistimal etmesi vardır, İran ve Nijer’in uluslararası ilişkilerin adalet, hakkaniyet, bağımsızlık, birliktelik ve izzete dayalı olması konusunda hemfikir olması memnuniyet vericidir. ‘’ dedi.

İki ülkenin 40 yıllık dostane ilişkilerine değinen Ruhani, iki ülkenin madencilik, sağlık ve tarım alanında iyi işbirliğine sahip olduğunu ve tüm kapasitelerini ilişkilerin gelişmesi için kullanması gerektiğini söyledi.

İran’ın terörizmle mücadelede tecrübelerini Nijer ile paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Ruhani, Nijer’in Eylül ayında BM Güvenlik Konseyinde dönemsel başkanlığını kutlayarak, ‘’ İki ülkenin her zaman uluslararası konularda ve BM, Bağlantısızlar ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası konularda bu kurumların amaçların gerçekleştirmek için bağımsızlığı ve tarafsızlığını korumak için yapıcı işbirliğine sahip olmuştur. ‘’ dedi.

Ruhani, Nijer’in bağlantısızlar üyesi bir ülke olarak İran silah ambargosu yönündeki yasa dışı taslak karşısında yapıcı rol sergilediği gibi, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığında da profesyonel ve bağımsız şekilde hareket ederek, ABD tek yönlü politikaları için BM ve Güvenlik Konseyi konumunu kullanmasına izin vermeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Issoufou da ülkesinin İran ile tüm alanlarda ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, ülkesinin uluslararası işbirliğini önemli insani değerler temelinde yürüttüğünü ve BM Güvenlik Konseyindeki uygulamalarının da bu temelde olacağını söyledi.

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2012