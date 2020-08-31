20 sene sonra ilk Kadınlar Milli Buz Hokey seçmeleri yapıldı

3600 metre karelik bu pistte İran’ın her yerinden gelen buz hokey oyuncuları milli takıma girebilmek için çabaladı.

Onlarca katılımcı binlerce umutla ilk 30 kişi arasında kalmak için var gücüyle çaba harcadılar.

İran Milli Buz Hokey takımı kaptanı ve eski oyunculardan bayan Azam Senayi bugün arzularından birinin gerçekleştiğini söyledi.

Seçmelere 104 kişi katılmakta ve onların arasından 30 kişi ilk etapta seçilecek ve bunlar arasında 23 kişi Asya Kupası için Filipinlere gidecekler.

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2012