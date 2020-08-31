Ruhani: Komşularla stratejik ilişkilerin gelişmesi İran’ın önceliklerindendir

‘’Komşularla ilişkilerin gelişmesi’’ isimli toplantıda konuşan Ruhani, komşularla özellikle ticari ve ekonomik alanlarda stratejik ilişkilerin gelişmesinin İran’ın önceliklerinden olduğunu belirterek, ‘’ Bölge milletlerinin tarihi ve kültürel bağları komşular arasında işbirliğinin artması için güçlü temeldir ve bu bölge milletleri ve devletlerinin menfaatlerini temin edecektir. ‘’ dedi.

Komşu ülkelerle ekonomik ilişkilerin gelişmesinin sorunları geride bırakmada önemli rol ifa edebileceğini ifade eden Ruhani, dış ilişkilerin anlamının dış politikadan çok daha geniş olduğunu söyledi.

Dış politikayı Dışişleri Bakanlığının tanzim ve icra ettiğini ifade eden Ruhani, dış ilişkiler konusunda tüm bakanlıkların iletişim fırsatına haiz olduklarını söyledi.

İran devleti ve milletinin her zaman dost ve komşu devlet ve milletleri yanında olduğunu ve ikili ve bölgesel ilişkileri geliştirmeyi desteklediğini ifade eden Ruhani, ‘’ Biz bölgedeki tüm kardeşlerimiz ve komşularımızla samimiyetle tüm bölgenin kalkınması için çaba harcamalıyız. Bölgede koordineli ekonomi barış ve istikrara yardım edecektir. ‘’ dedi.

Ruhani, bölge milletleri arasında turizmin gelişmesinin, ortak yatırımların arttırılmasının ve bakacılık ilişkilerin geliştirmesinin ilişkileri ileriye taşıyıp güçlendireceğini söyledi.

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2012