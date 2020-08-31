Dünya Kayıplar ve Zorla Kaybedilenler Günü: İmam Musa Sadr'ın durumuna dünyanın ilgisinin artması gereklidir

Lübnan Şiilerinin ünlü lideri İran kökenli siyasi aktivist ve lider İmam Musa Sadr'ın ortadan kaybolmasından 42 yıl geçmekte ve Sadr'ın durum ve kaderini belirlenmesi için çalışmalar hala devam etmektedir.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Dünya Kayıplar ve Zorla Kaybedilenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, 'Zorla kaybolmalardan kaynaklı acı ve sıkıntılar hala unutulmuş değildir, Hala binlerce kaybolan kişinin durumu bilinmemekte ve kurbanların aileleri, her an bu cinayeti hatırlayarak yaşamaktadır' ifadesini kullandı.

1978 yılında iyi durumda olmayan Lübnan'a sorunların görüşülmesi için giden İmam Musa Sadr, 30 Ağustos 1978 yılında Libya'ya yaptığı ziyarette sır bir biçimde ortadan kayboldu ve bu konuda henüz sır perdesi açıklanmış değil.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade dün yaptığı açıklamada, İmam Musa Sadr’in sadece İran ve Lübnan’a değil, tüm bölgeye ait bir şahsiyet olduğunu bu büyük şahsiyetin akibetinin belirlenmesi için görüşmelerin gündemde olduğunu söyledi.

İmam Musa Sadr’in ortadan kaybolmasının yıldönümünde açıklamada bulunan Hatibzade, ‘’İmam Musa Sadr’in ortadan kaybolması İran’ın her zaman takip ettiği önemli konulardan biri olmuştur ve bu konu sonuç alınana kadar hep gündemde tutulacaktır. ‘’ dedi.

İmam Musa Sadr’in tüm himmeti ve çabasını Müslümanların birliği, dinler arası diyalog ve mezheplerin yakınlaşması için harcadığını ifade eden Hatibzade, İmam Musa Sadr’in hizmetlerinden tüm bölge halkı özellikle Lübnan halkının yararlandığını söyledi.

İmam Musa Sadr’in İslam ve Şii dünyasına bugüne kadar devam eden bir düşünsel akımın öncüsü olduğunu ifade eden Hatibzade bu akımın sonuçlarının bugüne kadar devam ettiğini ve her gün daha çok kendini gösterdiğini söyledi.

Hatibzade, ‘’ İmam Musa Sadr öyle bir akıma öncerlik etti ki Lübnan direnişi onun sonuçlarından biridir ve bu bir onur madalyası gibi Lübnan’da parlamaktadır. ‘’ dedi.

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