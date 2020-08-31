İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 323 bini geçti

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 21 bin 571’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 375 bin 212’ye yükseldiğini, 323 bin 233 kişinin ise iyileştiğini kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 323 bin 233 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Dünya genelinde bugüne kadar koronavirüse yakalanan 25 milyonu aşkın kişiden 850 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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