Cumhurbaşkanı Ruhani, Malezya Kralını İran'ı ziyaret etmeye davet etti

Cumhurbaşkanı Ruhani mesajında Malezya Milli Günü vesilesiyle Malezya Kralı, halkı ve hükümetini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani,’ İran, Malezya devletinin ve halkının tutumlarını ve çabalarını ve iki ülkenin İslam dünyasının Filistin işgali ve mazlum filistin halkının acısı da dahil olmak üzere, krizlerle mücadeledeki ortak vizyonunu övürken, İslami devletler arasındaki diyaloğu ve yapıcı etkileşimi İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlardan tek çıkış yolu olarak bilmektedir’ dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani,’ Bu bağlamda sizi İslam dünyasının meseleleri ve sorunları ile İran’ın barış ve istikrarı güçlendirmeye yönelik girişimlerini tartışmak, görüş alışverişinde bulunmak ve Malezya ile ikili ilişkileri daha da geliştirmek için İran’ı ziyaret etmeye davet ediyorum’ifadesini kullandı.

Ruhani,’Umarım var olan siyasi iradenin ışığında, iki millet arasında daha fazla dayanışma ve aramızdaki ilişkilerin tüm siyasi, ekonomik, kültürel ve uluslararası alanlarda gelişmesini giderek daha fazla göreceğiz’diye ekledi.

Ruhani mesajında Malezya hükümeti ve halkına esenlikler temenni etti.