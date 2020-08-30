30 Ağu 2020 20:08
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News Code: 84021093
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Zarif: Tüm seçeneklerin masada olduğu politikası orman kanunu anlamına gelmektedir

Zarif: Tüm seçeneklerin masada olduğu politikası orman kanunu anlamına gelmektedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın tüm seçeneklerin masada olduğu politikasının uzu zamandan beri ABD dış politikasına dönüştüğünü ve genel olarak bu politikanın orman kanunu olduğunu söyledi.

Zarif, ABD halkının Portland kentindeki halk itirazlarının bastırılması ile ilgili Twitter hesabından bir masaj yayınladı.

Zarif, mesajında ABD İç Güvenlik Bakanlığının federal güçleri Portland kentine göndereceği tehdidine değinerek, ‘’ Bu Orman Kanunudur. Bu uluslararası kanunların temel kuralı olan zor kullanmama kuralını dikkate almamaktır. ‘’ diye yazdı.

Zarif, ‘’ ABD rejimi şimdi Amerikan halkı için benzer tehditler kullanmaktadır, bu Allah’ın izni ile uyanık olma mesajı mıdır? ‘’ diye sordu.

ABD yetkilileri son günlerde Portland kentinde devam eden itirazlara müdahale için tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtmişlerdi.

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