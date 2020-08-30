Zarif: Tüm seçeneklerin masada olduğu politikası orman kanunu anlamına gelmektedir

Zarif, ABD halkının Portland kentindeki halk itirazlarının bastırılması ile ilgili Twitter hesabından bir masaj yayınladı.

Zarif, mesajında ABD İç Güvenlik Bakanlığının federal güçleri Portland kentine göndereceği tehdidine değinerek, ‘’ Bu Orman Kanunudur. Bu uluslararası kanunların temel kuralı olan zor kullanmama kuralını dikkate almamaktır. ‘’ diye yazdı.

Zarif, ‘’ ABD rejimi şimdi Amerikan halkı için benzer tehditler kullanmaktadır, bu Allah’ın izni ile uyanık olma mesajı mıdır? ‘’ diye sordu.

ABD yetkilileri son günlerde Portland kentinde devam eden itirazlara müdahale için tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtmişlerdi.

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