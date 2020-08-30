Ruhani, korona aşısının hazırlanıp dnenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını istedi

Ruhani, Sağlık Bakanı Said Nemeki ve İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani Fezli ile yaptığı görüşmede Aşura törenlerinde sağlık protokollerine uyulmasından memnuniyetini dile getirerek, korona ikinci dalganın yayıldığını belirterek, sağlık personelinin yorulmasını engellemek ve gerektiğinde yeni personelin alımı, eğitimi ile ilgili harekete geçirilmesini istedi.
Halktan sağlık protokollerine uyarak sağlık personelinin emeklerine saygı duymaları isteyen Ruhani, halkın Aşura törenlerinde sağlık protokollerine uymalarının halkın zengin dinni kültürü ve insani koulara taahhütlerinden kaynaklandığını söyledi.
Ruhani ileriki ayarda da halkın sağlık protokollerine uymalarını istedi.
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2012
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