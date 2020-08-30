Ruhani, korona aşısının hazırlanıp denenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını istedi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı ülkelerin korona aşısını bulmaları haberlerine işaretle, bu aşıların alımı ve test aşamalarının yapılması için en kısa sürede uygulamaya geçirilmesini istedi.

Ruhani, Sağlık Bakanı Said Nemeki ve İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani Fezli ile yaptığı görüşmede Aşura törenlerinde sağlık protokollerine uyulmasından memnuniyetini dile getirerek, korona ikinci dalganın yayıldığını belirterek, sağlık personelinin yorulmasını engellemek ve gerektiğinde yeni personelin alımı, eğitimi ile ilgili harekete geçirilmesini istedi. Halktan sağlık protokollerine uyarak sağlık personelinin emeklerine saygı duymaları isteyen Ruhani, halkın Aşura törenlerinde sağlık protokollerine uymalarının halkın zengin dinni kültürü ve insani koulara taahhütlerinden kaynaklandığını söyledi. Ruhani ileriki ayarda da halkın sağlık protokollerine uymalarını istedi. Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish 2012