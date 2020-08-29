İran’ın dış ticaret miktarı Mordad ayında 5 milyar doları aştı

İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Müdürlüğü Sözcüsü Seyyi Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada Mordad ayında dış ticaret hacminin 9 milyon 822 bin ton ve değer olarak 5 milyar 37 milyon dolar olduğunu söyledi.

Latifi bu dönem içinde ithalat miktarı 2 milyon 41 ton ve değer olarak 2 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleştirdiğini ihracatın da 7 milyon 781 bin ton ve değer olarak 2 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Latifi, İran ihracat mallarının en çok hangi ülkelere satılması ile ilgili, ‘’Çin, iki milyon 195 bin ton ve 566 milyon dolar ile ilk sırada, Irak, bir milyon 420 bin ton ve 441 milyon dolar değer ile ikinci sırada, BAE, bir milyon 324 bin ton ve 338 milyon dolar değer ile 3. Sırada, Afganistan, 514 bin ton, 158 milyon dolar ile 4. Sırada ve Türkiye 226 bin ton ve 108 milyon dolar ile 5. Sırada yer almaktadır. ‘’ dedi.

Latifi, bu 5 ülkeye yapılan ihracatın ağırlık olarak toplam ağırlığın yüzde 73’ünü ve değer olarak yüzde 74’ünü oluşturduğunu söyledi.

Latifi, İran ithalatının hangi hangi ülkelerden yapıldığı ile ilgili, ‘’Çin, 335 bin ton ve 746 milyon dolar ile ilk sırada, BAE 390 bin ton ve 707 milyon dolar değer ile ikinci sırada, Türkiye 227 bin ton ve 297 milyon dolar değer ile 3. Sırada, Hindistan 152 bin ton ve 185 milyon dolar ile 4. Sırada ve Almanya 55 bin ton ve 125 milyon dolar ile 5. Sırada yer almaktadır. ‘’ dedi.

Latifi, bu 5 ülkeden yapılan ithalatın ağırlık olarak toplam ağırlığın yüzde 57’sini ve değer olarak yüzde 74’ünü oluşturduğunu söyledi.

Latifi ithal maddelerin yüzde 85’inin temel gereksinim maddelerinden oluştuğunu söyledi.

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