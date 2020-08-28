Rusya, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolar ısrarını eleştirdi

Olyanov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ BM Güvenlik Konseyinin çoğunluğu Amerika’nın İran aleyhine olan BM ambargolarını canlandırma çabasını değersiz olarak adlandırmışlardır fakat Washington bu tutumundan geri adım atmak yerine ilerlemek istemekte ve BM’de görülmemiş kargaşa yaratmak istiyor. ‘’ dedi.

Olyanov, Amerika’nın bu tutumunun maceracılık olduğunu belirtti.

Olyanov başka bir mesajda Amerika’nın snap Back ile ilgili önerisinin yasal sonuçları olmayacağını yazdı.

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2012