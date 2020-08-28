28 Ağu 2020 23:42
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News Code: 84019904
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Rusya, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolar ısrarını eleştirdi

Rusya, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolar ısrarını eleştirdi

Moskova, IRNA- Ruaysa’nın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki temsilcisi Mihail Olyanov, ABD’nin BM Güvenlik Konseyindeki çoğunluğun karşı gelmesine karşın İran aleyhindeki ambargoları geri getirme ısrarını şiddetle eleştirdi.

Olyanov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ BM Güvenlik Konseyinin çoğunluğu Amerika’nın İran aleyhine olan BM ambargolarını canlandırma çabasını değersiz olarak adlandırmışlardır fakat Washington bu tutumundan geri adım atmak yerine ilerlemek istemekte ve BM’de görülmemiş kargaşa yaratmak istiyor. ‘’ dedi.

Olyanov, Amerika’nın bu tutumunun maceracılık olduğunu belirtti.

Olyanov başka bir mesajda Amerika’nın snap Back ile ilgili önerisinin yasal sonuçları olmayacağını yazdı.

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