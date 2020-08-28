Hatibzade: Abe her zaman İran-Japonya ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olmuştur

Hatibzade, İran’ın Japonya ile ilişkilerini geliştirme azmine vurgu yaparak, Abe için sağlık ve esenlikler temenni etti.

aponya’da Başbakan Abe Şinzo, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.

Abe, 18 Haziran'dan bu yana ilk kez düzenlediği basın toplantısında, sağlık nedenlerini öne sürerek, başbakanlık görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Son sağlık kontrollerinde hastalığının yeniden nüksettiğini öğrendiğini aktaran Abe, "Sağlığımın yeniden bozulduğunu geçen ay öğrendim. Bu hafta yeni bir test yapıldı." dedi.

"Devlet yönetiminde sonuç önemlidir. Kararlarımı düzgün veremiyorum." diyen Abe, 7 yıl 8 ay boyunca sürdürdüğü görevine devam etmeme kararı aldığını söyledi.

Tedavi sürecinde göreve devam etme ihtimaline yönelik bir soru üzerine ise Abe, "Hastalığımın kesinlikle iyiye gidecek şekilde bir garantisi yok. Meclis açılışı yaklaşıyor. İstifa etmenin en uygun zaman olduğunu düşündüm." yanıtını verdi.

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2012