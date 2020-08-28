İran rafinerilerinin kapasitesi son 7 yılda yüzde 16 arttı

Bu rakamın gelecek sene sonuna kadar iki milyon 300 bin varile ulaşması hedeflenmektedir.

Geçen yıllarda İran benzin ithal eden bir ülke konumundaydı fakat Cumhurbaşknı Ruhani’nin hükümeti ile birlikte 360 bin varil kapasiteli Fars Körfezi Yıldızı Rafinerisinin yapımı da hız kazandı.

Bu rafinerinin kapasitesi belirtilenlere göre 480 bin varildir ve bu kapasite ile çalışmalar gelecek günlerde başlayacaktır.

Bu rafinerinin faaliyete başlaması ile İran benzin ithalatına son verdi.

Rakamlar İran rafinerilerinin kapasitesinin bu sene sonuna kadar (20 Mart 2021) 2.2 milyon varile ulaşacağını göstermektedir ve bu rakam gelecek sene sonuna kadar 2.3 milyon ton olacaktır.

İran’da benzin üretim kapasitesi 7 sene önce 59.5 milyon litre iken bu rakam şu an 107 milyon litreye ulaşmıştır ve bu da bu üründe yüzde 80 artışı göstermektedir.

7 sene önce mazot üretim kapasitesi 97.5 milyon litre iken bu rakam bu sene 113 milyon litreye ulaşmıştır ve bu rakamın gelecek sene sonuna kadar 115 milyon litreye ulaşması planlanmaktadır.

Bu ürünlerdeki artış, İran’a ambargolar döneminde satış yaparak ihtiyaç duyulan dövizi sağlama imkanı vermektedir.

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2012