Fransa, İran ve UAEK arasındaki anlaşmadan memnun

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Paris, İran’ın iki nükleer tesisinde denetim yapılması kararını doğru yolda atılmış adım olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ajansın profesyonel ve tarafsız tutumunu takdir ederek, İran’ın bu taahhüdünün UAEK ile varılan anlaşmanın bir bölümü olduğunu söyledi.

Daha önce Çin, İngiltere ve Rusya da İran ve ajans arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyduklarını bildirmişlerdi.

UAEK Başkanı Rafael Grossi’nin iki günlük Tahran ziyareti sonrası taraflar arasında ortak bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada ajansın, İran’ın protokoller çerçevesinde ilan ettiği tesislerin haricinde ek protokol çerçevesinde ulaşmak istediği bir tesis olmadığı belirtildi ve İran'ın nükleer programına ilişkin koruma önlemlerinin uygulanması konusunda tarafların mutabık kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, "İran, bu kapsamda UAEK tarafından belirlenen iki konuma gönüllü olarak erişim sağlayacak ve bu sorunları çözmek için UAEK'nın doğrulama faaliyetlerini kolaylaştıracak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ajansın ise İran tarafından belirtilen tesislerin haricinde herhangi bir konuma erişim izni talebi olmadığı vurgulandı ve ajansın bilgilerin korunması yönündeki kaygılarını dikkatli bir şekilde dikkate alacağı ifade edildi.

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