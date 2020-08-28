Al-i Habib: Siyonist rejim NPT anlaşmasınna taraf olmaya mecbur edilmeli

BM Genel Kurul Başkanının katılımıyla Nükleer Silahların Denenmesinin Yıldönümünde düzenlenen törende konuşan Al-i İshak, ABD’nin 1054 nükleer deneme ile bu yönde büyük tahribata işaretle, ‘’ABD dünyada en büyük nükleer silah sahibi ülke ve bunları tek kullanan ülke olarak nükleer denemeleri son vermeyi düşünmediği gibi bilakis nükleer silah stoklarını yenilemektedir. ‘’ dedi.

Al-i Habib Amerika’nın diğer ülkeleri nükleer silah kullanmakla tehdit etmekle yetinmediğini uluslararası anlaşmalardan çekilerek nükleer silahsızlanmaya büyük darbe indirdiğini söyledi.

Siyonist rejimin de Ortadoğu bölgesinde bu rolü oynadığını ifade eden Ali- Habib, uluslararası camiadan Siyonist rejimi nükleer anlaşmaları kabul etmeye zorlamasını istedi.

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2012