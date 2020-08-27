Lavrov, İran-Azerbaycan ve Rusya elektrik şebkelerinin bağlanacağını bildirdi

Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakannı Ceyhunn Bayramov ile Moskova’da yaptığı görüşmede, Moskova va Bakü’nün 3 ülke elektrik şebekelerini bağlamak istediklerini söyledi.

Bu projenin önemli ve gerekli olduğunu ifade eden Lavrov, bu projenin çoklu işbirliği için etkili, yararlı ve kolay olacağını söyledi.

Üç ülke elektrik sistemlerinnin bir birine bağlanması 15 seneden beri gündemdedir. Üç sene önce 3 ülke tarafından bu konunun incelenmesi için bir çalışma grubu oluşturuldu ve geçen sene üç ülke arasında bu konuda bir anlaşma imzalandı.

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2012