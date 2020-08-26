İran’ın BAE ile olan ortak petrol sahasında üretim miktarı artacaktır

İran Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada 1050 tonluk bu platform, İranlı uzmanlar ve ülke içinde üretilmiştir ve Mart ayında bölgede yerleştirilmişti.

Platformun dizayın, yapım ve mühendisliği yüzde yüz yerlidir ve platformda en son teknolojiler kullanılmıştır.

Platform ve uydu platformlar arasındaki bağlantılar, radiografik testler, hidrotestler ve diğer gerekli testler tamamlanarak bu platform faaliyete başlamaktadır.

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2012