26 Ağu 2020 22:01
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Grossi, İran Milli Müzesini ziyaret etti

Grossi, İran Milli Müzesini ziyaret etti

Tahran, IRNA- Tahran’ı ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, İran Milli Müzesini ziyaret etti.

Grossi, ziyaret sırasında İran’ın binlerce yıllık medeniyetinin bir bölümü ile tanışma fırsatı buldu.

Grossi müzenin farklı galerilerini ziyaret etti ve kendisine gerekli bilgiler sunuldu.

Kısa süredeki ziyarette Grossi çeşitli sorularla İran’in eski ve köklü kültürüne olan ilgisini gösterdi ve ziyaret sonunda anı defterinde, ‘’ Bu eşsiz müzeyi ziyaret ve İran’ın köklü kültürünü tanımak benim için onur kaynağıdır. ‘’ diye yazdı.

Grossi’ye ziyareti sonunda Ahameneşi Padişahı Büyük Kuruş’un İnsan Hakları ile ilgili yazıtının nüshası verildi.

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