26 Ağu 2020 21:48
Journalist ID: 1942
News Code: 84018035
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Sirik sahillerinde bir balina karaya vurdu

Sirik sahillerinde bir balina karaya vurdu

Bender Abbas, Hürmüzgan ilinin Sirik kenti, Berizek köyü sahillerinde bir balina karaya vurdu.

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