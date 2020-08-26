https://tr.irna.ir/news/84018035/ 26 Ağustos 2020 - 21:48 News Code 84018035 Multimedya Fotograf 26 Ağu 2020 21:48 Journalist ID: 1942 News Code: 84018035 0 Persons Multimedya Fotograf Sirik sahillerinde bir balina karaya vurdu Bender Abbas, Hürmüzgan ilinin Sirik kenti, Berizek köyü sahillerinde bir balina karaya vurdu. Sirik sahillerinde bir balina karaya vurdu Sirik sahillerinde bir balina karaya vurdu Sirik sahillerinde bir balina karaya vurdu Sirik sahillerinde bir balina karaya vurdu Sirik sahillerinde bir balina karaya vurdu Sirik sahillerinde bir balina karaya vurdu Sirik sahillerinde bir balina karaya vurdu Sirik sahillerinde bir balina karaya vurdu Sirik sahillerinde bir balina karaya vurdu
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