26 Ağu 2020 21:41
Journalist ID: 1942
News Code: 84018026
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İran ve UAEK ortak açıklama yayınladı

İran ve UAEK ortak açıklama yayınladı

Tahran, IRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ( UAEK) Başkanı Rafael Grossi’nin iki günlük Tahran ziyareti sonrası taraflar arasında ortak bir açıklaması yayınlandı.

Açıklamada ajansın, İran’ın protokoller çerçevesinde ilan ettiği tesislerin haricinde ek protoko çerçevesinde ulaşmak istediği bir tesis olmadığı belirtildi ve  İran'ın nükleer programına ilişkin koruma önlemlerinin uygulanması konusunda tarafların mutabık kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, "İran, bu kapsamda UAEK tarafından belirlenen iki konuma gönüllü olarak erişim sağlayacak ve bu sorunları çözmek için UAEK'nın doğrulama faaliyetlerini kolaylaştıracak." ifadelerine yer verildi. 

Açıklamda, ajansın ise İran tarafından belirtilen tesislerin haricinde herhangi bir konuma erişim izni talebi olmadığı vurgulandı ve ajansın bilgilerin korunması yönündeki kaygılarını dikkatli bir şekilde dikkate alacağı ifade edildi.

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