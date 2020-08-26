İran ve UAEK ortak açıklama yayınladı

Açıklamada ajansın, İran’ın protokoller çerçevesinde ilan ettiği tesislerin haricinde ek protoko çerçevesinde ulaşmak istediği bir tesis olmadığı belirtildi ve İran'ın nükleer programına ilişkin koruma önlemlerinin uygulanması konusunda tarafların mutabık kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, "İran, bu kapsamda UAEK tarafından belirlenen iki konuma gönüllü olarak erişim sağlayacak ve bu sorunları çözmek için UAEK'nın doğrulama faaliyetlerini kolaylaştıracak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamda, ajansın ise İran tarafından belirtilen tesislerin haricinde herhangi bir konuma erişim izni talebi olmadığı vurgulandı ve ajansın bilgilerin korunması yönündeki kaygılarını dikkatli bir şekilde dikkate alacağı ifade edildi.

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2012