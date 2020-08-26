İran Ulusal Standart Kurumu dünyada 21. sırada

İRNA’ya konuşan Neyyire Piruzbaht,’İran liderliğinin İslam Devrimi'nin zaferinden 2013 yılına kadar geliştirdiği uluslararası standartların toplam sayısı sadece 18'ken, İran Ulusal Standartlar Kurumu son iki yılda yaşanan tüm sorunlara ve uluslararası yaptırımlara rağmen, Dünya Standartları Örgütü'nün 163 üye ülkesi arasında 21. sırayı elde etmeyi başardı’ifadesini kullandı.

Piruzbaht , bölge ülkeleri ile komşular arasında geçen yıl sonunda sayıları 68'e ulaşan çok sayıda iş birliği sözleşmelerin imzalandığını açıklayarak’Bu sözleşmelerin uygulanması bu ülkelere ihracatın kolaylaştırılmasına yardımcı olacak’diye ekledi.

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