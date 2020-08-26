BMGK bir kez daha ABD'nin izole olduğunu gözler önüne serdi

Temsilcilikçe yapılan açıklamada, 'Bugün Güvenlik Konseyi üyelerinin büyük çoğunluğu ABD'nin İran'a yönelik uluslararası ambargoların geri getirilmesine ilişkin sunduğu mektubu bir kez daha reddetti' ifadesi yer aldı.

Açıklama, 'Güvenlik Konseyi'nin bugünkü hareketi bir kez daha ABD'nin izole olduğunu gözler önüne serdi' diye ekledi.

BMGK'da dün akşam Ortadoğu ve Filistin konulu düzenlenen toplantıda Rusya ile Çin, BMGK Başkanı'ndan ABD'nin tetik mekanizmasıınn aktifleştirilmesi ile ilgili mektubu hakkında üye ülkelerle ikili toplantılar konusunda bilgilendirmede bulunmasını istedi.

BMGK Başkanı ve Endonezya'nın BM Daimi Temsilcisi Dian Dicani buna yanıt olarak, 'BM Güvenlik Konseyi üyelerinin büyük çoğunluğnuun ABD'nin talebin reddetmesi üzerine bu konuda daha fazla şey yapamayız' dedi.

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