Cihangiri: ABD polisinin zalimliği ırkçı düşüncesinden kaynaklanmaktadır

Bir siyahi Amerikan vatandaşının çocukları önünde polis tarafından öldürmesi sonrası bir mesaj yayınlayan Cihangiri, bu olaylarla ilgili dünyada çifte standart olmasının acı verici olduğunu ifade eden Cihangiri, insanlık vicdanının her yerde ve zalimliği mahkum ettiğini söyledi.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha şehrinde bir polis şiddeti daha amatör kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir polis memurunun siyahi adamı aracına binmek üzereyken takip ettiği ve aracına geçtiği sırada kıyafetinden tutup 7 el ateş ettiği görüldü.Sosyal medyada yer alan bir videoda, yerel medyada adının Jacob Blake olduğu bildirilen kişi ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı, şüphelinin arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve orada bulunan araca girmeye çalıştığı görülüyor.

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2012