25 Ağu 2020 23:03
Journalist ID: 1942
News Code: 84016451
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Cihangiri: ABD polisinin zalimliği ırkçı düşüncesinden kaynaklanmaktadır

Cihangiri: ABD polisinin zalimliği ırkçı düşüncesinden kaynaklanmaktadır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, Amerikan polisinin zalimliğinin tarihi nefreti ve ırkçı düşüncesinden kaynaklı olduğunu ve bunun Trump döneminde yeniden baş gösterme fırsatı olduğunu söyledi.

Bir siyahi Amerikan vatandaşının çocukları önünde polis tarafından öldürmesi sonrası bir mesaj yayınlayan Cihangiri, bu olaylarla ilgili dünyada çifte standart olmasının acı verici olduğunu ifade eden Cihangiri, insanlık vicdanının her yerde ve zalimliği mahkum ettiğini söyledi.

 ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha şehrinde bir polis şiddeti daha amatör kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir polis memurunun siyahi adamı aracına binmek üzereyken takip ettiği ve aracına geçtiği sırada kıyafetinden tutup 7 el ateş ettiği görüldü.Sosyal medyada yer alan bir videoda, yerel medyada adının Jacob Blake olduğu bildirilen kişi ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı, şüphelinin arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve orada bulunan araca girmeye çalıştığı görülüyor.

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