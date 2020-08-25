İran’da 41 bilim temelli şirket borsada işlem görmekte

Settari İlam ilinde yaptığı açıklamada bilim temelli şirketlerin kar elde etmek için risk alarak borsaya girmeleri gerektiğini söyledi.

İran bilim temelli şirketlerin yılda 700 milyon dolar ihracata sahip olduklarını ifade eden Settari, bu rakamı bu sene bir milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

İran’da yapay zeka çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Settari, İran’ın bu hususta bölgede faaliyette bulunan nadir ülkelerden olduğunu ve ülke geleceğinin bu yönden parlak olduğunu söyledi.

Üniversitelerin eğitim sistemlerini değiştirmeleri gerektiğini ifade eden Settari, üniversitelerin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda ve bu yönde sorunların çözümü doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

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2012