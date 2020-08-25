UAEK Başkanı Zarif ile görüştü

Grossi bu sabah ilk olarak İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile görüşmelerde bulunmuştu.

Zarif, bugün Grossi ile yaptığı görüşmede İran’ın ajans ile uluslararası kurallar çerçevesinde işbirliğini devam etmek istediğini belirterek, ajansın tarafsızlık ve profesyonelliğini koruması gerektiğini söyledi.

Zarif, İran ve ajans arasındaki işbirliğinin uluslararası taahhütler ve teknik konular çerçevesinde olduğunu belirterek, ajansın da onayladığı gibi iki taraf arasında en fazla işbirliğinin mevcut olduğunu ve bunun aynı şekilde devam edebileceğini söyledi.

Grossi de ajansın görevlerini tarafsızlık ve profesyonellik çerçevede yaptığını belirterek bunların sadece teknik çerçevede olduğunu söyledi.

Grossi iki tarafın geçmişte olan işbirliğinin her iki tarafın da yararına olduğunu belirterek, mevcut bazı sorunları aşarak bu işbirliğinin devam edebileceğini söyledi.

Dün gece Tahran’a gelen Grossi’nin ziyareti İran tarafının daveti ve İran ile ajans arasındaki işbirliği çerçevesinde yapılmaktadır.

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