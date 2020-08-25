Ruhani: Amerika’nın azami baskı politikası yenilgiye uğramış bir politikadır

İran medyasının önde gelenleri ile bir basın toplantısı düzenleyen Ruhani, iç ve dış politika ile ilgili soruları yanıtladı.

Ruhani, diplomasinin gücü ile ilgili, ‘’ Biz, BM’de Amerika ile karşı karşıya duruyorsak ve başarılı olabiliyorsak bu bizim diplomasimizin başarısıdır. ‘’ dedi.

İran’ın nükleer müzakerelerde de bir başarı elde ettiğini ifade eden Ruhani, ‘’ Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) sonrası ülke için yeni ve etkili açılımlar oluşmuştu ve bundan dolayı İsrail, Arabistan ve Amerika kaygılıydılar ve Trump’ı nükleer anlaşmadan çıkmaya ikna etmelerinin sebebi buydu. ‘’ dedi.

Ülkenin ambargolar sayesinde ekonomik başarılarına değinen Ruhani, ‘’ Biz 7 sene önce hem benzin hem de mazot ithal eden bir ülkeydik bizim o dönem benzin üretim miktarımız günde 54 milyon litre civarındaydı fakat bu rakam şu an 108 milyon litre olmuştur ve bunun üstüne de çıkanbiliriz. ‘’ dedi.

İran’ın benzinde kendine yeter konuma geldiğini ve ihracatçı olduğunu ifade eden Ruhani, 3 seneden beri de mazot ihraç ettiğini söyledi.

Ülkenin askeri gücüne değinen Ruhani, ‘’ Bizim hükümetimiz döneminde uluslararası terörizmle her zamandan daha çok mücadele edilmiştir. IŞİD ile mücadele kolay iş değildi, Şehit Süleymani’yi takdirle anıyorum bu büyük insanın, silahlı kuvvetlerin ve hükümetin yaptıkları büyük işlerdi. ‘’ dedi.

Amerika’nın azami ambargo uygulama politikasında yenildiğini ifade eden Ruhani, ‘’ Onlar dünyayı KOEP aleyhinde arkalarına almak istiyorlardı fakat bunu kimse kabul etmedi. Bugün BM’de KOEP ile ilgili konularda bir iki ülke hariç kimse Amerika’yı desteklememektedir. Amerika politik açıdan zafer kazanmadı, İran’ı krize sürüklemek istemekle de başarı kazanmadı ve yenildi. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Bana göre bir sonraki Amerika hükümeti ister Demokrat, ister Cumhuriyetçi yeni bir yol arayışına girecektir, mevcut yol cevap vermemiş ve şartlar değişecektir. ‘’ dedi.

Ambargolara rağmen ülkenin yönetilebileceğini gösterdiklerini ifade eden Ruhani, ‘’ Trump fazla konuşmakta ve en son seçimi kazanması durumunda ilk hafta İran ile anlaşmaya varacağını söyledi. Eğer özür dileyip KOEP’e dönmek istiyorlarsa bugün de yapabilirler, fakat İran’a bir şeyi dayatmaları mümkün değildir.’’ dedi.

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2012