Bazılarının UAEK'yi kendi amaçları için kötüye kullanmasına izin vermeyeceğim

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, İran Atom Enerjii Kurumu Başkanı Salihi ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ’Yeniden İran'da olduğum için mutluyum’ dedi.

Grossi, ’Bazı insanlar UAEK'yı kendi amaçları için kullanmak isteyebilir, ancak uzun süredir UAEK ile çalışan biri olarak, UAEK'nın her zaman büyük bir üne sahip olmuştur. Dünyanın her yerinden bu kurumla çalışan herkes dürüst çalışmayı hedeflemiştir’diye belirtti.

Grossi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki yapıcı işbirliğinin temellerinin devam etmesi gerektiğini belirterek’İran'la ilişkimiz yakın işbirliği ve iletişim şeklinde olmuştur ve İran, Ajans faaliyetlerinin önemli bir kısmının faaliyetler ve çeşitli müfettişlerin varlığı açısından yürütüldüğü ülkelerden biridir’ dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü,’İran-Ajans işbirliği, devam edecek yapıcı bir işbirliğidir’ ifadesine eyr verdi..

Grossi,İran ve UAEK arasındaki ilişki hakkında da’İran ile UAEK arasındaki ilişki önemlidir. Teşkilatta herhangi bir etki olmadığını garanti ederim ama baskı var. Bu aynı zamanda dünya siyasetinin bir parçasıdır. Elimizden geldiğince baskıların bizi etkilemesine izin vermeyiz’diye ekledi.