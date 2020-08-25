İran yılın ilk 5 ayında 24 milyar doları aşan dış ticaret yaptı

İran Gümrük Genel Müdürü Mehdi Mireşerefi, ‘Bu dönemde İran'ın ihracat yaptığı ilk beş ülke % 28 pay ile Çin, %22 pay ile Irak, %14 pay ile Birleşik Arap Emirlikleri,% 8 pay ile Afganistan ve% 4,7 pay ile Türkiye oldu. Bu yılın ilk beş ayında dış ülkelerden mal ithalatı 13 milyon 800 bin ton, 13 milyar 700 milyon dolar değerine ulaştı, yani bu yılın ilk beş ayındaki ticaret dengesi ihracat lehine 10 milyar 900 milyon doları aştı’diye belirtti.

Mireşrefi,’ Çin, BAE, Türkiye, Hindistan ve Almanya İran'a beş büyük mal ihracatçısı oldu’dedi

Mirşerefi, korona salgınının ticaret üzerindeki etkilerinin kademeli olarak azaldığına değinerek, 'koronavirsüs salgınının İran'ın dış ticareti üzerindeki etkisi bu yılın Mayıs ayında% 54'ten Ağustos'ta% 27'ye yükselmiş ve ortalama olarak bu etki% 40'tan% 38'e düşmüştür’diye ekledi.