İran ile UAEK arasında yeni bir dönem açılmıştır

Tahran'ı ziyare eden UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Salihi, bu ziyaretin Grossi'nin UAEK Genel Müdürü olarak ilk İran ziyareti olduğuna işaret ederek, 'UAEK'nin profesyonel ve bağımsız bir şekilde işini yürütümesi ve bizim de taahhütlerimiz çerçevesinde hareket etmemiz konusunda uzlaştık' diye belirtti.

Geleceğe pek ümitli baktıklarını ve taraflar arasındaki meselelerin iki tarafın uzlaşı ve rızası ile çözülmesini umduklarını kaydeen Salihi, 'Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti, on yıllardır yapay şekilde karşılaştığı nükleer dosyası konusunda nükleer taahhütleri dışından başka bir taahhütte bulunmaz. Biz kendi ulusal çıkarlarımız doğrutulsunda hareket edeceğiz, ancak taahhütlerimize uyacağız ve UAEK de İran'la olan anlaşmaları çerçevesinde davranacak' diye konuştu.

UAEK Genel Müdürü Rafel Grossi, İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün akşam Tahran'a geldi. Grossi'nin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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