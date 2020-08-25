İran, külçe altın üretiminde dünyada 30., Asya'da 10. sırada

Daryuş İsmayili Salı günü Kürdistan vilayetindeki altın madeninin görüntülü iletişim yoluyla ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı açıklamada, ’Bu madenin açılmasıyla birlikte İran'ın dünya külçe altın üretiminde sıralaması 30'a, Asya'da ise 10'a yükseldi’ifadesini kullandı.

Daryuş İsmayili,Geçen yıl 180 milyon dolar değerinde bu ürünün 3 tonunun ihraç edildiğini belirterek ‘Geçen yıl altın ithalatına 93 milyon dolar harcanmış ve Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın planı, İran'ın 24 altın madenindeki payı 320 ton olmak üzere, dünyanın toplam altın rezervinin külçe üretim ihtiyacını 50 bin ton artırmaktır ve 400 ton artırılabilir’diye belirtti.

Halihazırda, bin noktayı kapsayan, altın madenciliği araştırmaları şeklinde 37 proje devam etmekte olup, yakında 320 ton altın madenciliği rezervini birkaç kat artıracak ve külçe altın üretimini 3.200 tona çıkaracaktır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489