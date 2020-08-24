İran, Filipinler’deki terör olayını şiddetle kınadı

Hatipzade olayla ilgili kurbanların ailelerine ve Filipinler Devletine başsağlığı temenni ett.

Sulu eyaletine bağlı Jolo kentinde yerel saatle saat 12.00 civarında Jolo Town Plaza yakınındaki iş hanı önünde, "park halindeki askeri tırın hedef alındığı" düşünülen bir patlama meydana geldi.

Askeri yetkililer, bu patlamada 5'i asker en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i asker 40 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

ilk patlamanın olduğu sokağın 100 metre ilerisinde yaklaşık bir saat sonra yeni bir patlama gerçekleştiği kaydedildi.

Henüz iki saldırıyı da üstlenen bulunmazken, olayın terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

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