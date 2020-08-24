UNESCO depremle ilgili İran’da bölgesel merkez kuruyor

İran Deprem Merkezi ve Deprem Mühendisliği tarafından yapılan açıklamada, İran ve bölge ülkelerinde yüksek deprem riskinden dolayı ve İran’daki 8 Deprem Araştırma Merkezinin depremle ilgili üstün başarıları göz önünde alınarak 5 sene önce UNESCO’ya İran’da bölgesel merkez açılması önerisinin sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada merkezi açılmasının İran’ın bölge ve dünyada bu alanda bilimsel yerinin tespiti için önemli olduğu ve bölgesel işbirliği için yeni fırsatlar sunacağı ifade edildi.

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2012