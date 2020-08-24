24 Ağu 2020 22:43
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News Code: 83921485
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İran’ın BDT ile ticaret hacmi geçen sene 3 milyar dolar oldu

İran’ın BDT ile ticaret hacmi geçen sene 3 milyar dolar oldu

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Gümrük İdaresi Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran’ın BDT ile geçen sene zarfındaki (21 Mart 2019-21 Mart 2020 ) ticaret hacminin miktarının üç milyar 298 milyon 61 bin 946 dolar olduğunu söyledi.

Latifi yaptığı açıklamada, bu ülkelerle ticaret hacminde 205 milyon 150 bin dolay İran lehine fazlalık olduğunu söyledi.

Bu ülkelere geçen sene bir milyar 751 milyon 605 bin 967 dolar ihracat yapıldığını ifade eden Latifi, bu ülkelerden ithalat miktarının bir milyar 546 milyon 455 bin 979 dolar olduğunu söyledi.

BDT ülkelerine en fazla ihracatın 457 milyon dolar ile Rusya’ya yapıldığını ifade eden Latifi, Azerbaycan’a 429, Ermenistan’a 231 milyon dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Latifi, BDT ülkeleri arasında en fazla ithalatın Rusya’dan yapıldığını belirterek, Rusya’dan bir milyar 170 milyon dolar, Özbekistan’dan 147 milyon dolar ve Kazakistan’dan 104 milyon dolar ithalat gerçekleştiğini söyledi.

Bağımsız Devletler Topluluğu, 8 Aralık 1991 tarihinde Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya arasında imzalanan anlaşma ile kurulmuş devletler topluluğudur. Anlaşma ile Sovyetler Birliği resmen yıkılmış oldu.

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