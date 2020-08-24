Şehit General Süleymani olmasaydı, IŞİD Avrupa'nın kalbine ulaşırdı

Kalibaf, Avrupa ülkelerinin ABD'nin baskısı altında olmasına karşı bağımsız bir politikaya sahip olmaları gerektiğini belirterek, ’İsviçre'nin konumu, bağımsız ve tarafsız politikaları nedeniyle bir istisnadır. Asya ile ilişkileri genişletmenin yanı sıra, bağımsız Avrupa ülkeleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz’ dedi.

İki ülke arasındaki tarihsel ve olumlu ilişkilere ve İran ile İsviçre arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesi ihtiyacına değinen Kalibaf, 'İsviçre ile Tahran arasında bir finans kanalı oluşturmak iyi bir girişimdir ancak iki ülke arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde bu kanalla sağlık, gıda vb. alanlarda ekonomik ilişkilerin hacminin geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir’ diye belirtti.

Kalibaf, ABD'nin baskıcı yaptırımlar uygulayarak İran halkına baskı yaptığına değinerek, 'ABD, bu baskılarla İran'da iç sorunlar yaratabileceğini düşündü ki bu kaba bir fikir’diye ekledi.

İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi, Kapsamlı işbirliğini genişletme ihtiyacı ve iki ülke arasındaki bilimsel ilişkilerin ilerlemesine değinerek, 'İsviçre finans kanalı hazır ve aktif ve bunun bir kısmı uygulandı ve biz de bu finansal kanalın işlevini geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz' açıklamasını yaptı.

İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi, İsviçre'nin Tahran'daki büyükelçisi, bu ülkeden bir parlamento heyetinin Tahran'ı ziyaretine atıfta bulunarak, ’İran ile İsviçre arasında iş birliğini ve parlamento ilişkilerini geliştirmek istiyoruz’dedi.

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