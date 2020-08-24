İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 311 bini geçti

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 776’ya, bu hastalığa yakalananların sayısının 361 bin 150’ye yükseldiğini, 311 bin 365 kişinin ise iyileştiğini kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 311 bin 365 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Dünya genelinde bugüne kadar koronavirüse yakalanan 24 milyona yakın kişiden 800 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

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