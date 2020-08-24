24 Ağu 2020 14:44
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News Code: 83920892
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İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 311 bini geçti

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 311 bini geçti

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugün öğlene kadar İran'da 361 bin 150 kişinin koronavirüse yakalandığını, 311 bin 365 kişinin iyileştiğini belirtti.

 Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 776’ya, bu hastalığa yakalananların sayısının 361 bin 150’ye yükseldiğini, 311 bin 365 kişinin ise iyileştiğini kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 311 bin 365 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Dünya genelinde bugüne kadar koronavirüse yakalanan 24 milyona yakın kişiden 800 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

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