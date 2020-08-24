Korona belirtilerini hızlı şekilde teşhis eden İran yapımı cihaz, dünyanın onayını aldı

Korona teşhis cihazının sanal tanıtım töreninde konuşan Serkar, Tahran Üniversitesi Teknik Fakültesi öğretim görevlisi Abdülahet'in tasarlayıp ürettiği cihaza değinerek, 'Bu cihaz tasarlayıp üretmek, inovatif ve yeni ürünler kategorisinde yer alıyor. Ciha Mayıs ayında laboratuvarda iyi sonuçlar elde ettikten sonra Tahran Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin ruhsatı ile radyoloji, yoğun bakım ünitesi, viroloji ve iltihap hastalıkalrı uzman ve araştırmalarından oluşan bir ekibin iş birliği ile uygulandı' diye belirtti.

Bu cihazın yerli uzmanların onayını aldığını kaydeden Serkar, 'Cihaz ayrıca uluslararası değerlenmeler yapan uzmanların da onayını alarak Bşosensor And Bioelectronic Dergisi'nde yayınlandı' diye konuştu.

Serkar, 'Bugün açılışını yaptığımız cihaz, dünyanın olurunu almış ve laboratuvar süreçlerinden klinik denemelere kadar bütük araştırma ve üretim süreçleri, gerekli ruhsat ve onayları almıştır' diye ekledi.

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