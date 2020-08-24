Türk yatırımını memnuniyetle karşılıyoruz

Muhammed Bakır Nobaht, Kazvin’in Kaspiyen sanayi bölgesinde AGT isimli Türk yatırımcının yatırımı ile kurulan bir imalat şirketinin açılış töreninde yaptığı açıklamada, ’Bakanlar Kurulu üyesi olarak bu yatırımcıları selamlıyor ve faaliyetlerinin önünü açmaya çalışıyoruz’ dedi.

AGT Şirketinin ürünlerini işlemek için il kapasitelerinden yararlanabileceğini kaydeden Nobaht, ’Bu şirkete ilde ve ülkede iş imkanları yaratmak ve ekonomik refahı sağlamak için her türlü yasal korumayı sağlamak görevimizdir’ diye belirtti.

Nobaht, 'İslam İnkilabı Rehberi tarafından özellikle üretim sıçrama yılında duyurulan bu yıl üretim birimlerini desteklemek, iş imkanları yaratmak ve üretimi artırmak için Hükümet Yüksek Temsilcisi, İslami Şura Meclisi milletvekillerini de izleme ve takip etmeye çağırıyoruz.' diye ekledi.

AGT Şirketi, Kazvin'in Kaspiyen Sanayi Bölgesi'nde 40 milyon Euro'luk yatırımla çeşitli parke ve profillerin üretimi alanında ilk etapta 150 kişiye istihdam yarattı.

Gelişen teknoloji ile ahşabın kişiye ve kurumlara özel işlenip geliştirilebileceği hayali ile 1984 yılında Antalya’da çalışmalarına başlayan AGT (Ahşabı Geliştiren Teknoloji), bugün mobilya bileşenleri sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. AGT, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 450 bin metrekare alana kurulu modern üretim tesislerinde; MDF, MDF-LAM, Panel, Profil üretimi ile mobilya ve dekorasyon sektörlerine, parke ve süpürgelik üretimi ile de inşaat sektörüne hizmet vermektedir